Предприятия связи Украины предоставили услуг на 35,5 млрд. грн.

Операторы всех форм собственности в январе-сентябре 2010 года предоставили услуг связи на сумму 35,5 млрд. грн., что почти на 4% превышает объемы услуг, предоставленных за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госвязи).

Согласно сообщению, при этом около четверти общего объема доходов от услуг связи приходится на предприятия, которые входят в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины, доходы которых росли в два раза быстрее, чем доходы субъектов хозяйствования негосударственного сектора отрасли.

В целом предприятия отрасли за январь-сентябрь 2010 года уплатили налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд на сумму 6,5 млрд. грн., из которых 40% уплачено предприятиями отрасли связи, управление которыми осуществляет государство.