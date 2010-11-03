Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод сократил прибыль на 12%

ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (Ивано-Франковск) в январе-сентябре 2010 года сократило чистую прибыль на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 169 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что за отчетный период завод сократил чистый доход на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 24,797 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 20,1% – до 29,696 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (Ивано-Франковск) занимается изготовлением продукции, предназначенной для железнодорожного транспорта, и производит ремонт и модернизацию дрезин, тепловозов, электровозов и другой железнодорожной техники. Основными клиентами предприятия являются железные дороги Украины, металлургические и другие заводы Украины, компании и фирмы Украины и зарубежных стран (Прибалтика, Россия, Молдова и др.).

100% акций ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль на 3,7% по сравнению с 2008 годом – до 0,195 млн. грн.