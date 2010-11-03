В отрасль связи за 9 месяцев было инвестировано 3,9 млрд. грн.

За 9 месяцев 2010 года операторами всех форм собственности в отрасль связи было инвестировано в основной капитал 3,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госвязи) со ссылкой на результаты состоявшейся коллегии Госсвязи.

При этом 98% инвестиций – это средства самих предприятий отрасли, и лишь 2% - средства иностранных инвесторов и кредиты банков.

Основные инвестиции были направлены на развитие предприятий негосударственного сектора, в государственном секторе отрасли освоено 338 млн. грн.

Инвестиционные средства преимущественно направлялись на повышение емкости сетей, внедрение ІТ-систем, на развитие новых сервисов и подготовку к внедрению новых технологий третьего поколения, а также на развитие широкополосного доступа к сети Интернет, в том числе беспроводного.

Так, количество уникальных пользователей сети Интернет составляли почти 40% от общей численности жителей Украины, а уровень проникновения широкополосного доступа к сети Интернет достиг 13,6% от общего количества семей в Украине.

В сфере предоставления услуг почтовой связи осуществляется ряд мер по совершенствованию имеющихся и развитию новых услуг и технологий, в том числе на базе информационных технологий. В частности, «Укрпочта» реализовала проект по высокоскоростной печати и конвертированию материалов.