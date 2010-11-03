Сеть цифрового вещания построена в 11 областных центрах и Симферополе

В Украине сеть цифрового телерадиовещания построена в 11 областных центрах и Симферополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госсвязи).

Согласно сообщению, при этом в трех областных центрах уже ведется цифровое вещание, а в остальных регионах только проведены организационно-технические мероприятия, а также тестирование цифрового оборудования и каналов доставки пакета программ.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 «Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания» определена программа внедрения цифрового телерадиовещания в Украине. Срок выполнения программы – 2008-2015 гг., сумма необходимого финансирования предусмотрена в размере 4,3 млрд. грн., в основном за счет инвестиций и других источников, из госбюджета запланировано потратить всего лишь около 9 млн. грн.

Реализация программы возложена на Министерство транспорта и связи Украины.