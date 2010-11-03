В Украине ежегодно будут увеличиваться объемы строительства дорог – Янукович

В Украине ежегодно будут увеличиваться объемы строительства дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время торжественного открытия нового участка автомобильной дороги государственного значения Знаменка-Луганск-Изварино.

Глава государства поздравил жителей Луганской области, всех, кто принимал участие в строительстве, с этим событием.

«Нам удалось вместе с вами, дорогие луганчане, дорогие строители, выполнить принятое еще в 2006 году решение – здесь, на этом месте, построить 25-ти километровый участок дороги, который очень важен для Луганска. Мы свое обещание выполнили», – сказал Президент, напомнив, что в ходе строительства дороги было освоено около 500 млн. грн.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в разное время эта дорога строилась «по-разному». Например, в 2008-2009 годах строительство фактически было остановлено. Президент заметил, что государство пока не полностью рассчиталось с подрядчиком за выполненную по строительству автодороги работу. Глава государства заверил, что до конца текущего года все обязательства будут выполнены и средства выплачены. «Я проконтролирую. Эти деньги будут в обязательном порядке выплачены», – сказал он.

Президент, кроме того, отметил, что открытие этого участка автодороги происходит уже после выборов, чтобы люди не воспринимали это как «показуху». «Это наша программа, которую мы выполняем», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Я хочу, чтобы мы не останавливались и по Украине в целом, и по Луганщине со строительством автодорог», – отметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2010 году в Украине построено в 10 раз больше километров автодорог, чем в прошлом году. «Мы планируем из года в год увеличивать объемы строительства дорог», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу, Президент отметил, что перед нашим государством стоит много задач, в частности относительно строительства автодорог, гостиниц и т. п.

«Мы обязаны встретить Евро-2012 достойно и показать, что наше государство способно решать сложные задачи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, строительство автодорог будет осуществляться во всех регионах страны. «Мы дойдем до самых отдаленных уголков Украины», – заверил глава государства.