Янукович открыл участок окружной дороги в Донецке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ торжественно открыл участок окружной дороги в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, перед открытием дороги митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛЛАРИОН совершил обряд освящения дороги.

Перед тем, как разрезать ленточку, В.ЯНУКОВИЧ выступил перед собравшимися строителями дороги, журналистами, местными жителями и объявил, что он в очередной раз приехал поклониться Донецкой земле и рассказал об истории данной стройки.

По его словам, строительство данной объездной дороги началось в 2006 году после утверждения проекта, в 2007 году началось непосредственное строительство, потом был перерыв, «связанный с экономическим и политическим кризисом в стране».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в этом году на это строительство государством было выделено свыше 200 млн. грн. и большая часть уже профинансирована.

Обращаясь к строителям, он поблагодарил их за то, что они сегодня доверяют власти, и пообещал, что до конца текущего года деньги в полной сумме будут им перечислены.

В целом, говоря о развернутом в Украине строительстве дорог, Президент отметил, что в этом году по Украине было построено свыше 800 км дорог, что почти в 10 раз больше прошлогоднего.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что следующий 2011 и 2012 годы «мы посвятим строительству дорог к Евро-2012».

«И так шаг за шагом мы будем строить нашу страну», - сказал Президент, отметив, что осталось построить 18 км объездной дороги в Донецке, и строительство начнется уже в 2011 году. «Дай Бог, чтобы так и было и Донбассу спасибо», - сказал он.

Первыми по дороге проехали 15 байкеров в полном снаряжении.