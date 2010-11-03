«ПЗУ Украина» застраховала сотрудников представительства Sony Ericsson
Страховая компания «ПЗУ Украина» подписала договор добровольного медицинского страхования сотрудников Представительства «Сони Эрикссон Мобайл Коммьюникейшнз Интернешнл АБ» (Sony Ericsson Mobile Communications International AB).
Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.
В соответствии с договором СК «ПЗУ Украина» в течение года обеспечит сотрудникам компании неотложную медицинскую и экстренную стационарную помощь, плановую стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь. А также – медикаментозное обеспечение, стоматологию, дневной стационар. Кроме того, разработанные СК «ПЗУ Украина» программы включают ряд дополнительных и бонусных опций. Качественный сервис обеспечивает собственная ассистирующая компания «СОС Сервис Украина».
Общий размер страховой суммы по договору страховщик не уточняет.
Справка УНИАН. Страховая компания «СКАЙД-ВЕСТ» основана в 1993 году во Львове. В 2000 году центральный офис компании был перенесен в Киев.
В середине февраля 2005 года лидер польского страхового рынка компания PZU получила контроль над 100% акций ОАО «СКАЙД-ВЕСТ» и ОАО «СКАЙД-ВЕСТ – Жизнь», после чего изменилось название компаний на «ПЗУ Украина» и «ПЗУ Украина страхование жизни».
По итогам января-июня 2010 года СК «ПЗУ Украина» собрала страховых платежей на сумму 123,2 млн. грн., страховые выплаты составили 44,2 млн. грн.