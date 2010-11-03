В Киевском метро заработал единый диспетчерский центр

В Киевском метрополитене введен в эксплуатацию модернизированный единый диспетчерский центр.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с работой центра ознакомились представители руководства города, в частности, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ и заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“Уровень автоматизации этой системы - программный продукт - сегодня это самый современный продукт, имеющийся на территории СНГ, который используется при диспетчеризации работы метрополитена. Безусловно, это шаг к тому, чтобы оперативно реагировать на все внештатные ситуации, буквально в режиме он-лайн принимать соответствующие решения”, - отметил А.ПОПОВ в интервью журналистам.

В то же время, по его словам, без специалистов, которые прошли от начального звена до диспетчера, эффективно система работать не будет.

“Здесь, я убедился, что именно такой персонал подобран”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он объяснил, что даже наименьший сбой в той или иной системе метрополитена сразу отображается на компьютерах операторов центра, и таким образом дает возможность специалистам оперативно принимать решение по устранению проблемы.

“Интересно даже то, что если диспетчер принимает какое-то неадекватное решение по отношению к ситуации, то компьютер и система могут подсказать, что есть в этом ошибка. Безусловно, это очень высокий уровень используемого интеллектуального продукта”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Эта модернизированная система, по его словам, минимум 8-10 лет будет работать на самых высоких уровнях информационной подачи материала и реагирования на внештатные ситуации.

Как сообщил начальник метрополитена Владимир ФЕДОРЕНКО, модернизация этого диспетчерского центра включает две составляющие, одна из которых – разработка технических решений для организации автоматизированных рабочих мест диспетчеров.

“Все они отличаются по своим подходам (диспетчера поезда, электромеханического и эскалаторного диспетчеров). Мы над этим работали последние 10 лет, с момента как появились подобные технические программы, технические возможности” – сказал он.

В.ФЕДОРЕНКО также сообщил, что помещения центра оборудовали за 4-5 месяцев. “Сделали собственными силами большинство работ, и 2-3 недели как они (операторы – УНИАН) работают. То есть, мы только начинаем осваивать этот диспетчерский центр”, - сказал он.

“Все эти работы нам обошлись в 6,5 млн. грн.”, - сообщил В.ФЕДОРЕНКО.