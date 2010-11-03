Депутаты обжаловали в КС решение Кабмина по Минтрансу

Народные депутаты обжаловали в Конституционном Суде Украины решение правительства о лишении Министерства транспорта и связи функций Администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») в части формирования и реализации тарифной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, 2 ноября в суд поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета министров Украины “Вопросы Министерства транспорта и связи” от 11 июля 2007 года № 893.

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2007 года Кабинет министров своим постановлением отменил полномочия Министерства транспорта и связи Украины относительно выполнения им функций Администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») в части формирования и реализации тарифной политики.

Согласно постановлению, соответствующие изменения вносятся в Положение о Министерстве транспорта и связи Украины, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 6 июня 2006 г. N789.

При этом «Укрзализныце» предоставлены полномочия - по согласованию с Минтранссвязи устанавливать тарифы на перевозку железнодорожным транспортом грузов транзитом через территорию Украины. Соответствующий подпункт дополнительно внесен в Положение о Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (утверждено постановлением Кабмина 29 февраля 1996 г. N262).

Кроме того, документ подтверждает полномочия «Укрзализныци» относительно формирования и реализации единой тарифной и ценовой политики на железнодорожном транспорте, согласно постановлению Кабмина от 29 февраля 1996 г. N262 "Об утверждении Положения о Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", и действиями актов, принятыми «Укрзализныцей», начиная с 15 июня 2006 г. по указанным вопросам.