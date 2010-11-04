Пираты захватили пассажирское судно в водах Танзании

Пираты захватили пассажирское судно под флагом Коморских островов в территориальных водах Танзании и требуют топливо.

"Пираты потребовали от властей Танзании только топливо", - говорится в сообщении коморского спасательного центра, передает РИА «Новости».

По словам главы спасательного центра полковника Мугни ДАХО, морские разбойники захватили 40-метровое судно Aly Zulfecar во вторник утром недалеко от танзанийского острова Мафия.

На борту судна находились 13 танзанийцев, 12 коморцев и четверо граждан Мадагаскара. Национальность пиратов не называется, однако предполагается, что это сомалийцы, которые часто устраивают нападения на пассажирские суда и танкеры с целью получения выкупа либо пополнения запасов топлива.