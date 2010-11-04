Три региона задолжали ПЖД 3,6 млн. грн. за льготные перевозки

Администрации разных уровней АР Крым, Днепропетровской и Запорожской областей задолжали за 9 месяцев т.г.

Приднепровской железной дороге 3,6 млн. грн. за льготные перевозки пассажиров в пригородом сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, пригородными поездами ПЖД за январь-сентябрь т.г. перевезено более 4,6 млн. пассажиров льготных категорий. Для компенсации убытков до конца 2010 г. ПЖД подписала 68 договоров с администрациями трех указанных регионов на сумму свыше 17,3 млн. грн.

По состоянию на 1 октября т.г., железнодорожники получили лишь около 11,7 млн. грн. компенсации.