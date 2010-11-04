ЕС обсудит вопрос усиления безопасности авиапочты

Европейские эксперты по выявлению взрывчатых веществ обсудят 5 ноября необходимость усиления мер безопасности на грузовом авиатранспорте после обнаружения бомб в посылках в Греции и Йемене.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии Микеле ЧЕРКОНЕ.

«Мы должны оставаться активными и бдительными на уровне стран-членов и на европейском уровне», - сказал он.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС сейчас активно обсуждает ситуацию с коллегами из США, Канады, Австралии и других стран мира.

М.ЧЕРКОНЕ отметил, что бельгийское президентство в ЕС и Еврокомиссия решили организовать встречу экспертов для оценки «ответа на угрозы».

Он также сообщил, что на сегодня правила безопасности на европейском уровне применяются только к посылкам, отправленным из стран-членов ЕС. При этом, добавил представитель Еврокомиссии, пока нет предложений о блокировании почты из третьих стран.

Предполагается, что вопрос безопасности авиапочты будет также обсужден министрами внутренних дел стран-членов ЕС на заседании 8-9 ноября.

Как сообщал УНИАН, Греция во вторник объявила двухдневный запрет на все международные почтовые отправления после того, как в Афинах было выявлено несколько посылок на имя ряда посольств и европейских лидеров, содержащих взрывчатые вещества.