«Лугансктепловоз» отправил заказчикам 50 секций тепловозов

В октябре холдинговая компания «Лугансктепловоз» отправила заказчикам 8 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог и 2 секции грузового магистрального электровоза 2ЕЛ5 для Одесской дороги. Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнены другие работы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего за десять месяцев текущего года цехами компании кроме двух электровозных секций и поворотного круга выпущены 44 секции тепловоза 2ТЭ-116У для РЖД, 4 секции этого тепловоза – по заказу Казахстана, и 2 секции тепловоза 2ТЭ116 УМ – для Улан-Баторской железной дороги. Предприятие наращивает мощности. Дочернее предприятие «Трансмашинвест» холдинговой компании «Лугансктепловоз» объявило о наборе токарей, плавильщиков, заливщиков и чистильщиков металла, модельщиков выплавляемых моделей.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.