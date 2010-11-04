Янукович примет участие в мероприятиях к 50-летию киевского метро

Завтра, 5 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях по случаю 50-летия Киевского метрополитена и церемонии открытия движения по новопостроенной эстакаде на Московской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в 15.00 состоится презентация перспектив развития Киевского метрополитена и транспортной сети города до 2015 года (станция метро «Демеевская»).

Аккредитованные представители СМИ (пул № 1) приглашаются на 14.00.

В 15.30 Президента примет участие в церемонии открытия движения по новопостроенной эстакаде на Московской площади (Московская площадь со стороны проспекта 40-летия Октября).

Аккредитованные представители СМИ (пул № 2) приглашаются на 14.00.

В 16.00 глава государства примет участие в торжествах по случаю 50-й годовщины Киевского метрополитена (НДИ «Украина»).

Аккредитованные представители СМИ (пул № 3) приглашаются на 15.00.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 18.00 4 ноября по тел.: 255-74-02, 255-70-53.