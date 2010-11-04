ВОЛЯ улучшила условия акции «Два сервера по цене одного»

Дата-центр ВОЛЯ улучшил условия акции «Два сервера по цене одного», дополнив набор тарифных планов и улучшив конфигурацию предлагаемых физических серверов.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, теперь в тарифных планах «Профи», «Эксперт» и «Медиа» абонент Дата-центра дополнительно получает в пользование физический сервер с конфигурацией AMD Athlon 64 3200/3500 1 ГБ/250 ГБ.

При этом тарифный план «Профи» (за 899 грн./мес.) предполагает: предоставление сервера Intel Pentium G6950 2 ГБ/ 2x500 ГБ; неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 100 Мбит/с; два Ethernet-подключения по 100 Мбит/с; 160 ГБ входящего зарубежного трафика; 160 ГБ на сервере резервного хранения данных.

Тарифный план «Эксперт» (за 1599 грн./мес.) предполагает: предоставление сервера Intel Xeon Quad-Core 3430 4 ГБ / 2x1 TБ; неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 100 Мбит/с; два Ethernet-подключения по 100 Мбит/с; 600 ГБ входящего зарубежного трафика; 600 ГБ на сервере резервного хранения данных.

Тарифный план «Медиа» (за 2199 грн./мес.) предполагает: предоставление сервера Intel Xeon Quad-Core 3430 8 ГБ / 2x1 TБ; неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 100 Мбит/с; гарантировано 1 Мбит/с плюс дополнительно 1/50 фактически используемой скорости суммарного исходящего канала; Ethernet-подключение 1 Гбит/с; 500 ГБ на сервере резервного хранения данных.

Предложение «Два сервера по цене одного» действует до исчерпания партии акционных серверов. Все абоненты имеют возможность протестировать услуги хостинга серверов на протяжении семи дней.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.