Рынок мобильных терминалов в Украине вырос на 39%

Рынок мобильных терминалов в Украине за январь-сентябрь 2010 года в денежном эквиваленте вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 389% и составил 536,1 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Unitrade Group (по результатам исследования рынка).

При этом рост рынка мобильных терминалов за отчетный период в штучном выражении составил 54,2%: за 9 месяцев 2010 г. украинцы приобрели 4,58 млн. мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов).

Средняя себестоимость мобильного терминала по итогам продаж за три квартала 2010 г. составила 117 долл. против 130 долл. в 2009 году. В данном случае наблюдается тенденция уменьшения стоимости за ед. проданного мобильного терминала. Сегодня, по мнению аналитиков компании, говорить о восстановлении докризисных тенденций не приходится - покупатели все больше отдают предпочтение бюджетным моделям.

Доля смартфонов и коммуникаторов в общем объеме проданных мобильных терминалов на сегодня составляет 10,1% (в начале года их доля составляла 5,6%, за три квартала 2009 года –11,6%). Данный показатель меняется в зависимости от наличия на рынке предложения интересных с точки зрения покупателя новинок.

В число лидеров производителей мобильных телефонов по результатам трех кварталов, чьи телефоны продавались в Украине, как и в 2009 году, вошли: Nokia (доля рынка в 2010 – 47,4%), Samsung (2010 – 35,5%), на третье место в 2010 году поднялся LG (2010 – 12,5%), из тройки лидеров выбыл Sony Ericsson (2010 – 2,4%). По отношению к аналогичному периоду 2009 г. Nokia уменьшила свою долю на 5,6%, но осталась на первом месте, Samsung существенно увеличил свою долю на 12,5%. LG вытеснил из ТОП-3 Sony Ericsson, нарастив долю в нише мобильных телефонов на 4,5%.

В сегменте смартфонов и коммуникаторов лидирующую позицию занимает компания Nokia, доля продукции этой компании составила 85,1% (по итогам трех кварталов 2009 г. – 76%). На втором месте находится компания Samsung, занявшая в отчетном периоде 6,9%, уменьшив свою долю на 1,1%, по сравнению с 2009 годом (8% в 2009). Тройку лидеров рынка смартфонов и коммуникаторов замыкает Sony Ericsson с рыночной долей в 2,6%.

По оценке президента Unitrade Group Владимира КОЛОДЮКА, несмотря на рост продаж в трех кварталах 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года (увеличение на 54,2% в количественном выражении), ожидается, что итоговый результат 2010 года улучшится на 47%. Для 2009 года характерным было существенное снижение объемов реализации в первом полугодии, связанное с негативными кризисными факторами. В текущем году ожидается более равномерное, сезонное распределения спроса, что и доказывает текущий плавный рост, распределенный по кварталам. В четвертом квартале В.КОЛОДЮК прогнозирует незначительный рост, не более 10-15%, по сравнению с показателями третьего квартала. Сохранится, по его мнению, тенденция снижения цены мобильного терминала – она будет составлять менее 100 долларов США, что «является показателем очень низкой покупательной способности населения», считает В.КОЛОДЮК.

По оценкам аналитиков Unitrade Group, в 2010 году на рынке Украины будет реализовано порядка 6,37 млн. мобильных терминалов. В денежном выражении рынок составит порядка 751,7 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Компания Unitrade Group работает на украинском рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 1994 г. Компания управляет розничными брендами Unitrade, City.com; компании принадлежат торговые марки Ixtone и Euroline, а также сервисная компания Service Master.