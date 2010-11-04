Nokian Tyres увеличила сеть шинных центров Vianor до 93 точек

Дочерняя компания финского производителя автомобильных шин Nokian Tyres в Украине – Nokian Tyres Ukraine – увеличила сеть точек продаж шин под торговой маркой Vianor до 93 центров (в т.ч. 80 – для легковых авто, 12 – для грузовых Vianor Truck и 1 - для спецтехники Vianor Industrial).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Nokian Tyres Ukraine Игорь БОГДАНОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сеть Vianor представлена во всех областных центрах страны и по-прежнему продолжает развиваться – к концу года сеть будет насчитывать как минимум 105 центров.

При этом он отметил, что в октябре текущего года в Финляндии и Норвегии была создана новая сеть шинных центров Vianor Industrial, специализирующаяся на обеспечении профессионального сервиса для специальной техники. И уже в начале ноября в Донецке начал работу первый в Украине шинный центр этой новой сети концерна Nokian Tyres.

«На сегодняшний день в Украине наблюдается колоссальная нехватка специализированного сервиса для обслуживания подобной техники: начиная от сельскохозяйственной, заканчивая горнодобывающей и портовой. При этом, в стране только количество строительной техники за последние несколько лет из-за подготовки к Евро-2012 увеличилось в разы», - отметил И.БОГДАНОВ.

Также он добавил, что оборудование, установленное в шинных центрах Vianor Industrial, также позволяет обслуживать и легковые автомобили, и грузовой транспорт. Но главный акцент в работе новых шинных центров сделан на обслуживании специальной техники.

Справка УНИАН. Финский шинный концерн Nokian Tyres является крупнейшим производителем шин в северных странах и входит в число компаний, наиболее успешно работающих в области производства шин.

Nokian Tyres – единственная в мире компания, ориентированная на производство для стран со сложными климатическими условиями шин, которые обеспечивают повышенную безопасность на дорогах.

Vianor – специализированная сеть, представляющая шинную отрасль. Сеть Vianor насчитывает 600 шинных центров, принадлежащих компании Nokian Tyres или входящих в сеть на принципах партнерства, и является лидером рынка в Скандинавии, странах Балтии, России, Украине и Казахстане, а также важным участником рынка в Центральной Европе и на севере США.

Nokian Tyres Ukraine зарегистрирована в сентябре 2006 года. С приходом Vianor в Украине появилась первая систематизированная сеть, деятельность которой включает два направления: продажа шин, дисков и сопутствующих автотоваров, а также обслуживание шин и их ремонт.

Все центры Vianor имеют единое оформление и согласованную ассортиментную политику. В Украине вся сеть Vianor строится на условиях франчайзинга.