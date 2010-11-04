«АэроСвит» увеличил перевозки пассажиров на 30%

За 9 месяцев 2010 г. авиакомпания "АэроСвит" выполнила 15,9 тыс. регулярных международных авиарейсов (рост на 87% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.), которыми доставила 1 млн. 120 тыс. пассажиров – на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2010 г. "АэроСвит" также перевез 61 тыс. пассажиров регулярными внутренними и 14 тыс. человек – чартерными авиарейсами.

Выполненный авиакомпанией пассажирооборот за 9 месяцев т.г. составил 2,7 млрд. пассажиро-километров.

Как отметили в пресс-службе, рост пассажирских потоков – результат усиления "АэроСвитом" в период летней навигации 2010 года сетевой ориентации авиаперевозок и увеличения транзита через базовый аэропорт "Борисполь". В летний сезон авиакомпания освоила 16 новых международных регулярных линий и повысила интенсивность полетов на существующих маршрутах. Это позволило увеличить количество стыковок в направлениях запад-восток, север-юг и направить через Украину новые международные транзитные пассажирские потоки.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок. Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины.

На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.