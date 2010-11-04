«Укрзализныця» создает корпоративную ипотеку

«Укрзализныця» работает над созданием полноценной корпоративной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на гендиректора ведомства Михаила КОСТЮКА.

По его словам, одним из приоритетов развития железнодорожной отрасли является социальная защита работников. Одним из примеров этого является работа на железных дорогах Украины по обеспечению работников жильем, проводимая сегодня. "Мы работаем над созданием полноценной корпоративной ипотеки. Железнодорожник сам должен быть участником этой программы. Отрасль должна предоставлять стартовый ресурс, а железнодорожник - получить кредит и участвовать в строительстве ", - отметил он.

По его словам, в 2010 г. запланировано предоставить железнодорожникам 242 квартиры, из которых: за счет строительства - 46 квартир, реконструкции - 71, приобретения - 77, предоставления займов на приобретение квартир - 24 и предоставления ссуд на индивидуальное строительство.

В частности, накануне профессионального праздника (4 ноября — УНИАН) одесские железнодорожники получили 32 квартиры. В конце октября было предоставлено 16 квартир для работников Львовской железной дороги. М.КОСТЮК сообщил, что начиная с 2011 года, запланировано на каждой из 6 железных дорог давать работникам по 100 квартир.

Генеральный директор Укрзализныци отметил необходимость поднятия уровня оплаты труда железнодорожников. "Мы понимаем, что сегодня, например, машинист не получает должного уровня заработной платы в соответствии с нагрузкой, которая на него ложится, и эту ситуацию необходимо менять", - подчеркнул он.

По его словам, кроме того, на железных дорогах Украины продолжается осуществление мер по улучшению санитарно-бытовых условий линейных работников. На сегодня отремонтировано 54 объекта и созданы в них надлежащие санитарно-бытовые условия для работников хозяйства пути, еще на 26 объектах ведутся строительные работы.