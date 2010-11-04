Костюк поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и ОЖД со 140-летием

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и коллектив Одесской железной дороги со 140-летием. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, сегодня отмечается День железнодорожника и 145-летие Одесской железной дороги, и в Национальном Академическом театре оперы и балета (г. Одесса) прошли торжества, посвященные этим событиям.

В праздничном мероприятии приняли участие Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныци) Михаил КРСТЮК, начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ, руководство Донецкой, Львовской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской железных дорог, начальники портов, председатели Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций и другие почетные гости. В ходе торжеств состоялась церемония награждения наградами и почетными грамотами лучших железнодорожников.

М.КОСТЮК поздравил коллектив Одесской железной дороги с 140-летием. "Одесская железная дорога - мощное государственное предприятие, качественно и эффективно выполняет поставленные задачи по перевозке пассажиров и грузов, активно развивается в социальном плане. Сегодня перед шестидесятитысячным коллективом Одесской железной стоят важные задачи, среди которых строительство подходов к припортовым станциям, модернизация пути, обновление подвижного состава, введение новых автоматизированных рабочих мест ", - отметил он.

Справка УНИАН. Железнодорожная отрасль - одна из базовых отраслей экономики Украины и основа ее транспортной системы. Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте составляет более 83%, а в пассажирообороте - более 40%. По объемам перевезенных грузов украинские железные занимают четвертое место на Евразийском континенте (после ж.д. Китая, России и Индии) и шестое место в мире.

Сегодня украинские железные дороги (УЗ) имеют границы и взаимодействуют с железными дорогами России, Беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, обеспечивают работу сорока международных железнодорожных переходов, и обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-Азовского бассейна.

По территории Украины проходят три панъевропейских коридора (3-й, 5-й, 9-й). Через украинские порты Измаил и Рени осуществляется взаимодействие Укрзализныци с панъевропейским коридором № 7, проходящим вдоль Дуная. Активно развиваются перевозки по международным транспортным коридорам ТРАСЕКА Европа-Кавказ-Азия и Черное море - Балтийское море.

На железнодорожном транспорте работает 352 тыс. 866 человек, что составляет около 2% всего трудоспособного населения Украины. Наибольшая численность работников - это монтеры пути (более 23 тыс.), проводники (свыше 22 тыс.), обозреватели вагонов (почти 9 тыс.), дежурные по станциям (свыше 8 тыс.), машинисты (около 20 тыс.).