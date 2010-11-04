ДЖД объявила тендер на закупку 790 полувагонов

Донецкая железная дорога (ДЖД) объявила тендер на закупку 790 грузовых полувагонов общего назначения.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, планируется проведение тендера двумя лотами — на 700 и 90 полувагонов.

Вагоны должны быть поставлены до 31 декабря 2010 г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 1 декабря, раскрытие - 1 декабря 2010 г.

Справка УНИАН. 5 января 2010 года Донецкой железной дороге, одной из самых разветвленных магистралей Украины, обслуживающей Донбасский промышленный узел, исполнилось 140 лет. Донецкая магистраль самая крупная в Украине по обїемам грузовой работы.