ДЖД объявила тендер на закупку 790 полувагонов
16:11, 04 ноября 2010Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога (ДЖД) объявила тендер на закупку 790 грузовых полувагонов общего назначения.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Государственные закупки».
Согласно сообщению, планируется проведение тендера двумя лотами — на 700 и 90 полувагонов.
Вагоны должны быть поставлены до 31 декабря 2010 г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 1 декабря, раскрытие - 1 декабря 2010 г.
Справка УНИАН. 5 января 2010 года Донецкой железной дороге, одной из самых разветвленных магистралей Украины, обслуживающей Донбасский промышленный узел, исполнилось 140 лет. Донецкая магистраль самая крупная в Украине по обїемам грузовой работы.
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