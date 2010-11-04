Убыток «Астелита» снизился почти на 40%

Убыток оператора мобильной связи «Астелита» (ТМ life:)) в 3 квартале 2010 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,9%, и составил 26,4 млн.долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В третьем квартале 2010 года, в условиях высокой конкуренции на рынке, life:) сфокусировался на обновленной стратегии, нацеленной на рост прибыльности, закрыл неприбыльное направление по терминации международного трафика и больше сконцентрировался на абонентах, генерирующих более высокий ARPU, чем на увеличении доли рынка по числу абонентов.

За третий квартал life:) получил 84,9 млн.долл. дохода, что составило 8,9% снижения по сравнению с третьим кварталом 2009 года, в основном из-за закрытия неприбыльного направления по терминации международного трафика и снижения ставок взаиморасчета. В гривневом эквиваленте доходы в третьем квартале уменьшились на 8.2% на годовой основе.

Благодаря стратегии финансового оздоровления и инициативам по эффективному контролю расходов life:) в третьем квартале 2010 года утроил показатель EBITDA по сравнению с прошлым годом. Оператор увеличил маржу EBITDA до 25,3%, в то время как за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 7,9%. Основными факторами, обусловившими рост, стали реструктуризация тарифов для уменьшения расходов на интерконнект и сокращение затрат компании.

Что касается операционных показателей, база зарегистрированных и активных (те, кто за последние три месяца осуществил операцию, которая принесла доход компании) абонентов в течение 3 квартала снизилась в результате изменения методологии подсчета активных абонентов и составила 9,8 млн. зарегистрированных абонентов (снижение на 2 млн.) и 6,3 миллиона активных абонентов (снижение на 1,5 млн.).

Квартальный показатель ARPU (ежемесячного дохода с абонента) по активным абонентам увеличился на 13,2% (составил 4,3 долл.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преимущественно благодаря снижению количества активных абонентов и изменению методологии подсчета активной абонентской базы.

Капитальные расходы компании в 3 квартале 2010 года составил 5 млн.долл., что в более чем 6 раз ниже, чем в 3 квартале 2009 года (31,6 млн.долл.).

Справка УНИАН. По состоянию на третий квартал 2010 года life:) обслуживает 9,8 миллиона абонентов. Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96% населения страны. Оператор предоставляет роуминг в 172 странах мира благодаря 468 партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE, которая обеспечивает абонентам скоростную передачу данных. Сегодня эту технологию поддерживает 100% сети оператора.

В 185 городах страны работают 488 центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:). Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 34 600 торговых точках.