Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные поезда на 5 и 7 ноября

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), учитывая повышенный спрос пассажиров, назначила дополнительные поезда на 5 и 7 ноября 2010 г.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, с целью удовлетворения потребностей в перевозках на 5 ноября назначен дополнительный поезд № 537/508 Киев — Львов и № 853/5510 Киев — Хмельницкий – Фастов, на 7 ноября — поезд № 96/95 Киев–Москва.

В ЮЗЖД напоминают, что ранее были назначены дополнительно 2 поезда — во Львов и Симферополь: № 529/502 Киев - Львов (с 29 октября по 17 декабря по пятницам),

№ 282/58 Киев - Симферополь (с 1 ноября по 20 декабря ежедневно).