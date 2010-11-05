В Пакистане в результате крушения самолета погибли 22 человека

Все 22 человека, находившиеся на борту небольшого самолета, разбившегося сегодня утром в районе крупнейшего пакистанского города Карачи, погибли.

Как сообщает РИА «Новости», по информации авиационных властей, частный самолет, на борту которого находилось 19 пассажиров и три члена экипажа, упал вскоре после взлета в аэропорту Карчи.

Пассажирами были сотрудники одной из иностранных компаний, работающих в Пакистане.

По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать неполадки двигателя; по данным СМИ, вскоре после взлета пилот сообщал о неполадках диспетчеру.