В Пакистане в результате крушения самолета погибли 22 человека
08:54, 05 ноября 2010Транспорт/Связь
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Все 22 человека, находившиеся на борту небольшого самолета, разбившегося сегодня утром в районе крупнейшего пакистанского города Карачи, погибли.
Как сообщает РИА «Новости», по информации авиационных властей, частный самолет, на борту которого находилось 19 пассажиров и три члена экипажа, упал вскоре после взлета в аэропорту Карчи.
Пассажирами были сотрудники одной из иностранных компаний, работающих в Пакистане.
По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать неполадки двигателя; по данным СМИ, вскоре после взлета пилот сообщал о неполадках диспетчеру.
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