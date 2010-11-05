На Кубе разбился пассажирский самолет. Погибли 68 человек
09:08, 05 ноября 2010Транспорт/Связь
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На Кубе разбился пассажирский самолет компании Aerocaribbean.
Как сообщает «Газета.ру», среди 28 иностранцев, находившихся на борту самолета, были граждане Аргентины, Венесуэлы, Нидерландов, Японии, Австрии, Испании, Италии и Франции.
Всего в самолете, следовавшем по маршруту Сантьяго-де-Куба - Гавана, было 68 человек, из них семь членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
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