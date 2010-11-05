ЕК разбирает спор Eurostar и Alstom

Европейская комиссия изучает жалобу французской машиностроительной компании Alstom по поводу возможных нарушений европейского законодательства в сделке о покупке компанией Eurostar поездов немецкого концерна Siemens, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В начале октября появилась информация о том, что Eurostar планирует обновить свой поездной парк с привлечением сторонних компаний, в частности, заключив контракт на 700 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов) на поставку десяти новых поездов производства Siemens. До этого Eurostar использовал исключительно подвижные составы Alstom.

Госсекретарь Франции по транспорту Доминик Бюсро и руководство Alstom заявили, что немецкие составы не отвечают требованиям безопасности перевозок, а 20 октября французский машиностроитель подал иск в суд Лондона, где находится штаб-квартира Eurostar. Лондонский суд 29 октября отклонил иск французской компании, объяснив свое решение тем, что французская сторона не имеет никаких оснований препятствовать сделке.

Ряд немецких политиков подвергли критике французский протекционизм. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Мишель Барнье, Еврокомиссия 19 октября получила жалобу от Alstom и 26 октября запросила у властей Великобритании подробную информацию по сделке о покупке Eurostar поездов Siemens. "Еврокомиссия примет решение относительно того, какие меры следует предпринять в ответ на вопросы, поставленные в обращении (компании Alstom)", - приводит агентство слова представителя ЕК.

Как отмечается в заявлении главного исполнительного органа Еврокомиссии, жалобы французской компании Alstom являются серьезным основанием для проведения расследования. Еврокомиссия собирается разобраться, были ли соблюдены все законодательства Европейского союза.

В середине октября в туннеле успешно прошли первые испытания принадлежащего немецкой компании Deutsche Bahn высокоскоростного поезда ICE3 производства Siemens. Ранее руководство Deutsche Bahn, крупнейшей наземной транспортной компании в Европе, сообщало о том, что поезда Intercity Express (ICE) начнут в 2013 году курсировать через туннель по маршруту Лондон-Франкфурт и Лондон-Амстердам. Кроме того, поезда Deutsche Bahn будут останавливаться в Брюсселе, Роттердаме и Кельне.

Eurostar была основана в 1994 году как совместная компания, контролируемая национальными железнодорожными операторами Великобритании, Франции и Бельгии, которые управляли деятельностью компании на своих территориях. В июне в компании была проведена реорганизация, в ходе которой сектор пассажирских перевозок получил единое руководство.

Кроме того, владельцы железнодорожных сетей в трех странах пообещали предоставить "свободные места" на своих линиях другим железнодорожным компаниям.

В 2010 году Еврокомиссия впервые разрешила любой железнодорожной компании подавать заявки на осуществление перевозок по европейской системе высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Евротуннель был открыт для движения автомобилей и поездов в 1994 году. Его протяженность составляет 49,7 километра. Скорость движения поездов Eurostar в туннеле ограничена до 160 километров в час. Поезд Eurostar от Парижа до Лондона идет 2 часа 15 минут.