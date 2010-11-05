В Киеве на территории Госспецтрансслужбы освящен храм

На территории 195-й центральной базы Госспецтрансслужбы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил престол нововозведенного храма в честь преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца. Храм расположен возле м.Лесная в Киеве.

В торжественных мероприятиях по случаю освящения храма и профессионального праздника Дня железнодорожника приняли участие первый заместитель МТСУ Владимир Корниенко, Председатель Госспецтрансслужбы генерал-лейтенанта Николай Мальков, делегации железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь.

Председатель Госспецтрансслужбы генерал-лейтенант Николай Мальков поблагодарил митрополита Владимира за освящение храма и вручил на память от Госспецтрансслужбы памятный знак.

Новый храм в столице по проекту архитектора Рогожина строился под личным руководством главы Госспецтрансслужбы на средства благотворителей и стараниями личного состава в 2007-2010 годах. Он спроектирован на два престола: верхний храм - Преп.Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца , нижний храм - Св. мученика Иоанна Воина.