В этом году в украинские порты зашли 375 круизных лайнера

Одесский, Севастопольский и Ялтинский порты закрыли круизный сезон 2010 года. В этом году государственным предприятиям удалось удержать показатели приема туристических судов на уровне прошлого года, вопреки мировому кризису и общему уменьшению туристических путешествий в мире, сообщает сайт Минтранссвязи.

Следует отметить, что круизную навигацию во всех трех портах закрыл пятизвездочный круизный лайнер «Europa», которой принадлежит компании «Costa Cruises».

По итогам работы основных туристических портов количество круизных судов, которые швартовались в морвокзалах, составила 375 единиц. В частности, было принято 188 иностранных круизных лайнеров и 187 судов типа река-море . Общее количество туристов, перевезена обоими типами судов, составляет более человек.

В течение года при содействии Минтранссвязи представителями портов был проведен ряд встреч с представителями крупнейших круизных компаний таких как «MedCruise» и «Royal Caribean». Их результатом стала договоренность об увеличении количества заходов круизных лайнеров в украинские порты, а также привлечение инвесторов к развитию инфраструктуры морских вокзалов

Сейчас Одесский, Севастопольский и Ялтинский порты уже принимают заявки от ведущих круизных компаний мира на заходы круизных лайнеров в следующем году и уже сейчас прогнозируют их увеличение минимум на 10%. Следующего года первые туристические суда прибудут в отечественные порты уже в мае-июне.