Янукович сегодня примет участие в праздновании 50-летия Киевского метро

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в мероприятиях по случаю 50-летия Киевского метрополитена и церемонии открытия движения по новой эстакаде Московской площади Киева.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, в 15.00 состоится презентация перспектив развития Киевского метрополитена и транспортной сети города до 2015 года (станция метро «Демеевская»).

В 15.30 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия движения по новой эстакаде Московской площади (Московская площадь, со стороны проспекта 40-летия Октября).

В 16.00 глава государства примет участие в торжествах по случаю 50-й годовщины Киевского метрополитена (Дворец «Украина»).