Янукович сегодня примет участие в праздновании 50-летия Киевского метро
11:01, 05 ноября 2010Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в мероприятиях по случаю 50-летия Киевского метрополитена и церемонии открытия движения по новой эстакаде Московской площади Киева.
Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, в 15.00 состоится презентация перспектив развития Киевского метрополитена и транспортной сети города до 2015 года (станция метро «Демеевская»).
В 15.30 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия движения по новой эстакаде Московской площади (Московская площадь, со стороны проспекта 40-летия Октября).
В 16.00 глава государства примет участие в торжествах по случаю 50-й годовщины Киевского метрополитена (Дворец «Украина»).
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