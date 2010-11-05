45 железнодорожников получили награды по случаю профессионального праздника

В день профессионального праздника, 4 ноября, 45 железнодорожников получили награды. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», государственные, ведомственные награды и отличия были вручены во время торжеств, проходивших в Управлении Одесской железной дороги и в Национальном Академическом театре оперы и балета в г. Одесса.

За весомый личный вклад в обеспечение развития железнодорожной отрасли, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 33 работника отрасли получили Почетные грамоты Кабинета Министров Украины.

Отличия Министерства транспорта и связи Украины - нагрудные знаки "Почетный работник транспорта Украины" за высокое профессиональное мастерство, творческую инициативу в работе, обеспечение потребностей населения и экономики государства в перевозках грузов и пассажиров получили 3 работника железнодорожной отрасли.

Также во время торжеств были вручены ряд ведомственных наград. В частности, 8 работникам вручен знак "Почетный железнодорожник", 3 работника награждены знаком "Железнодорожная Слава" II и III степеней.

Кроме того, 6 работников отрасли, согласно решению комиссии Международной общественной организации "Фонд имени Георгия Николаевича Кирпы" и Украинской Православной Церкви, награждены Орденом "За веру и службу" II степени.

Напомним, что в торжествах по случаю Дня железнодорожника и 145-летия Одесской железной приняли участие Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКОо, генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныци) Михаил КОСТЮК, начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ, руководство Донецкой, Львовской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской железных дорог, начальники портов, председатели Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций и другие почетные гости.