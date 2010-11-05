Цены на нефтепродукты в Украине за неделю выросли на 0,6%

С 29 октября по 5 ноября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,5- 0,7% (в среднем на 0,6%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 29 октября по 5 ноября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 0,6% - с 6,81 грн./литр до 6,85 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 0,7% - с 7,15 грн./литр до 7,20 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 0,5% - с 7,49 грн./литр до 7,53 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 0,6% - с 6,77 грн./литр до 6,81 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.