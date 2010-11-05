«Укрзализныця» в ноябре рассчитывает утвердить программу негосударственного ПФ

«Укрзализныця» в ноябре рассчитывает утвердить корпоративную программу негосударственного пенсионного фонда. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК вчера, в Одессе, в ходе празднования Дня железнодорожника и 145-летия Одесской железной дороги.

По его словам, специалистами отрасли «инициирован и разработан проект создания Корпоративного негосударственного пенсионного фонда, постановление об утверждении которого, надеюсь, будет утверждено правительства на протяжении ближайших дней».

По данным М.КОСТЮКА на ближайшем Совете ведомства планируется рассмотреть этот вопрос. «Железнодорожники, наверное, начали одними из первых, серьезно поработали и уже подошли к решению — это негосударственное пенсионное страхование. На ближайший Совет (Укрзализныци - УНИАН), который состоится до 15 ноября, мы выносим полный проект — я думаю, он будет после этого опубликован — об организации такой корпоративной программы негосударственного пенсионного фонда. Эту программу мы делаем под эгидой профсоюзов, для того, чтобы все это было открыто, прозрачно. Профсоюзы активно включились в работу, поработали над программой», - отметил он.

По словам главы ведомства, еще одним важным вопросом является пересмотр заработной платы железнодорожников. «Мы прекрасно понимаем, что сегодня машинист не получает тот уровень заработной платы, в зависимости от той эмоциональной нагрузки, которую он несет. Мы пообещали профсоюзам изучить этот вопрос более детально и говорить о повышении оплаты труда», - сказал он. По словам М.КОСТЮКА, ведомство должно работать над обеспечением «Укрзализныци» молодыми кадрами и специалистами. «Программа «Молодой специалист» для железных дорог Украины будет заключаться в том что мы максимально будем организовывать содействие и частичное финансирование обучения детей железнодорожников. И эта программа также даст соответствующее улучшение социального статуса железнодорожников», - отметил он.