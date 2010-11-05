ЮЗЖД установила дополнительное курсирование грузового вагона Киев-Луганск
12:45, 05 ноября 2010Транспорт/Связь
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Для обеспечения потребностей в перевозке багажа и грузобагажа в направлении станции Луганск Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) установила дополнительное курсирование багажного вагона сообщением Киев-Луганск.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, этот вагон курсирует в составе поезда № 134/133 сообщением Львов-Луганск, который отправляется из Киева по пятницам, а возвращается из Луганска по субботам с прибытием в Киев в воскресенье.
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