Вложения железных дорог в подготовку к Евро-2012 составили свыше 2 млрд. грн.

Трудовыми коллективами Укрзализныци освоено 2 млрд. 250 млн. грн. в ходе реализации программы скоростного движения на железнодорожных магистралях в рамках подготовки к Евро-2012. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК вчера, в Одессе, в ходе празднования Дня железнодорожника и 145-летия Одесской железной дороги.

М. КОСТЮК добавил, что сейчас «ведется динамичный поиск современного подвижного состава, должен кардинально изменить лицо железных дорог».

На встрече с журналистами глава «Укрзализныци» уточнил, что главным ориентиром железнодорожников к Евро-2012 будет «максимальная концентрация усилий для организации транснационального пассажирского коридора Львов-Киев с разветвлениями в Харьков, Донецк и Днепропетровск». В том числе предполагается осуществить полную модернизацию 800 км железнодорожных путей, выполнить другие ремонтные работы на 2 тыс. км магистралей, а также соорудить путепроводы на скоростном направлении - для развязки на разных уровнях вместо нынешних переездов. «Будем также реализовать программу «Украинский грузовой вагон», программу модернизации тяги и электрификации участка "Полтава-Красноград», - сказал гендиректор ведомства.

По его словам, в основном средства вкладываются в инфраструктуру, потому что все работы связаны с ремонтом инфраструктуры. При этом все работы выполняются силами предприятий УЗ.

В частности, с начала года ведомство освоило более 100 млн. грн. по обустройству объектов ж/д инфраструктуры в пассажирском движении: сделано 130 пасс платформ, отремонтировано 190 ж/д вокзалов. Кроме того, проведена полная модернизация 530 км колеи, другими видами ремонта охвачено еще 2230 км. Стоимость этих работ составила 3 млрд. грн.

«К внедрению скоростного движения готовимся серьезно. Идет подготовка инфраструктуры, продолжаем заниматься разделением пассажирского и грузового движения на так называемом главном транспортном коридоре. У нас в плане организационной работы все получилось: построены графики движения грузовых и пассажирских поездов, мы добились того, что на этом направлении мы не теряем грузовые потоки», - сказал гендиректор ведомства он. По его словам, транзитные поезда поедут маршрутом на Ровно, а пассажирские — с западной границы на Тернополь, оттуда в Киев, потом Полтаву, откуда — разветвление до Харькова, Донецка и Днепропетровска.

«Мы поставили задачу, что не теряем на этом участке грузовые потоки, и формируем на существующей инфраструктуре реальный участок для ускоренного движения пассажирских поездов. Для этого, конечно, нужен подвижной состав», - отметил М.Костюк.