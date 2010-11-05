Беларусь ввела лицензирование поставок шин в Украину

Правительство Беларуси своим постановлением №1607 от 1 ноября 2010 года ввела лицензирование поставок шин в Украину.

Соответствующее постановление обнародовано на официальном сайте Совета министров Беларуси.

В частности, в 2010 году объем поставок новых пневматических резиновых шин из Беларуси в Украину не должен превысить 450 тыс. штук, в 2011 году – 575 тыс. штук, в 2012 году – 650 тыс. штук.

Поставки шин в Украину будут осуществляться на основании лицензий, выданных Министерством торговли Беларуси по согласованию с концерном "Белнефтехим".

Как поясняется в постановлении белорусского правительства, решение о введении лицензирования поставок шин в Украину принято в целях реализации соглашения между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины об условиях поставок в Украину новых пневматических резиновых шин для легковых автомобилей от 30 сентября 2010 года.

Соглашение было подписано в Минске первым заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром СЕМАШКО и первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ по итогам заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Соглашение гарантирует объем поставок белорусских шин в Украину по ценам не ниже устанавливаемых при реализации на внутреннем рынке Беларуси. Таким образом, документ способствует сохранению поставок белорусских шин на украинский рынок.

Ранее между Беларусью и Украиной уже действовало аналогичное соглашение на период до 31 декабря 2009 года.