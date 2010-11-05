«Укрзализныця» отремонтировала свыше 3,5 тыс. пассажирских вагонов

«Укрзализныця» с начала года отремонтировала свыше 3,5 тыс. пассажирских вагонов, что почти на 50 вагонов больше прошлого года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК вчера в Одессе в ходе празднования Дня железнодорожника и 145-летия Одесской железной дороги.

«К сожалению, мы в т.г. не успели приобрести новые пассажирские вагоны, но у нас состоялись торги и мы надеемся до конца года получить 22 новых вагонов, которые уже фактически завершены, идет процедура их приемки», - сказал он.

По его словам, с начала года, проведены серьезные работы в колейном хозяйстве, на что потрачено около 3 млрд. грн. В частности, проведена полная модернизация 530 км колеи, другими видами ремонта охвачено еще 2230 км. В этом году электрифицировано 675 км путей на ЮЖД и на ЮЗЖД, на что потрачено около 70 млн.грн.

Справка УНИАН. С 2000 г. протяженность главных путей на железобетонных шпалах увеличилась на 4 650 км и на сегодня составляет 24 160 км, или 82% от развернутой длины против 64,4% в 2000 году, а на таких железных дорогах, как Южная, Юго-Западная и Приднепровская, этот показатель составляет 90%. Протяженность бесстыкового пути увеличилась на 3 400 км и составляет 71% от развернутой длины, а на Южной и Юго-Западной железных дорогах - более 90%. Кроме того, введены пассажирские поезда со скоростями 140 км/ч, и на сегодня такая скорость действует на 1 270 км путей. Повышена скорость движения пассажирских поездов на 6 240 км путей.