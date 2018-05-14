Болельщиков к Евро-2012 в Украине ждут «ускоренные» поезда
Транспортная отрасль не только готовится к перевозкам болельщиков и туристов во время чемпионата по футболу, а намерена перейти на новый, более качественный уровень. Интервью с гендиректором Укрзализныци М.Костюком.
Украина все ближе продвигается к событию, подготовка к которому затронула многие отечественные отрасли экономики — Евро-2012. Для транспортной отрасли событие является чрезвычайно важным не только потому, что на нее ляжет колоссальная нагрузка по перевозке болельщиков, туристов, но и потому, что качество подготовки к этому событию будет заделом для развития транспорта на многие годы вперед. Новые качественные дороги, современные авиатерминалы, обновленные вокзалы, инфраструктура — это все сохранится после времени «Ч» и останется для нас.Что касается железнодорожной отрасли, то для нее главным является не просто подготовка к перевозкам, а переход на новый, более качественный уровень таковых. По словам генерального директора Укрзализныци Михаила Костюка, наиболее серьезно ведомство готовится к организации ускоренного движения поездов между городами, принимающими чемпионат, ведь в этом деле нужна мобильность.
«К внедрению скоростного движения готовимся серьезно. Идет подготовка инфраструктуры, продолжаем заниматься разделением пассажирского и грузового движения на так называемом главном транспортном коридоре. У нас в плане организационной работы все получилось: построены графики движения грузовых и пассажирских поездов, мы добились того, что на этом направлении мы не теряем грузовые потоки», - говорит М.Костюк. По его словам, транзитные поезда поедут маршрутом на Ровно, а пассажирские — с западной границы на Тернополь, оттуда в Киев, потом Полтаву, откуда — разветвление до Харькова, Донецка и Днепропетровска.
«Мы поставили задачу, что не теряем на этом участке грузовые потоки и формируем на существующей инфраструктуре реальный участок для ускоренного движения пассажирских поездов. Для этого, конечно, нужен подвижной состав», - отмечает М.Костюк.
Подвижной состав будет как отечественным, так и иностранного производства.
Иностранный поставщик
Сейчас украинская сторона ожидает определенного улучшения условий кредита, который предоставляет Корея на закупку, и ожидается, что контракт между «Укрзализныцей» и «Хюндай Корпорейшн» будет подписан в начале декабря текущего года.
Как выяснилось, Укрзализныце пришлось прибегнуть к такой процедуре выбора поставщика данных межрегиональных поездов, так как поезда европейских компаний, которые отозвались на участие в тендере ж/д администрации, не только обошлись бы дороже, но и не были бы изготовлены в срок. Отозвались два европейских производителя — чешская Skoda и польская Pesa. Однако и тот, и другой производитель могли к Евро-2012 поставить лишь 2 поезда, что не устроило Укрзализныцю.
Как пояснил М.Костюк, при подготовке к Евро-2012 стоит главная задача — организация скоростных перевозок между городами-миллионниками и столицей Украины. «Это расстояния 550-600 км, до Донецка — 700 км. Нам желательно такие расстояния покрыть современным видом движения — дневными скоростными поездами. Мы объявили открытый тендер, в котором, как надеялись, возьмет участие много производителей, в т.ч. и европейские. На открытый тендер, к сожалению, пришло только две компании — чешская и польская, которые предложили нам до Евро-2012 две единицы подвижного состава. Для нас необходимо не менее десяти на первом этапе», - говорит он.
Кроме того, по его словам, Укрзализныця нуждается в связанном финансировании — проще говоря, кредите на закупку этих поездов к Евро-2012. «Таким образом, были проведены серьезные переговоры при содействии правительства, и нам предложили связанный кредит или кредитование экспортно-импортного агентства (Эксимбанк Кореи) на изготовление таких поездов производства Хюндай», - отметил гендиректор Укрзализныци. Средства, необходимые для закупки — 304 млн. евро.
По словам М.КОСТЮКА, представители Укрзализныци имели возможность увидеть данный подвижной состав «Хюндай» – это современные, с интересным дизайном, интерьером поезда, они будут оборудованы системами WiFi. Поезда будут иметь максимальную скорость 180 км/ч. «Поезда этого класса курсируют со скоростью более 200 км/ч, но мы сознательно на сегодня заказали поезда со скоростью 180 км/ч, так как будем использовать их на маршрутах существующей инфраструктуры», - рассказывает М.Костюк.
Как отмечает М.Костюк, ведомство разработало свои технические требования для увеличения плеча пробега таких поездов. «Я думаю, что мы будем использовать. Есть желание попробовать в условиях Украины двухуровневый подвижной состав, так как можно сформировать соответствующую культуру пассажира. Но нужно прочувствовать — насколько комфортно, насколько эффективно обслуживание этих поездов. Но для перспективы нужно, потому что действительно вместимость двухуровневого поезда вызывает интерес», - отмечает руководитель ведомства.
Отечественный производитель
К перевозкам на Евро-2012, конечно же, будут привлекать и новые поезда отечественного производства. Они будут использоваться на мобильных маршрутах для перевозки болельщиков на Евро-2012 локально от города к городу или с западной границы во Львов.
Пока что откликнулся только Крюковский вагоноремонтный завод, однако «Укрзализныця» рассчитывает и на «Лугансктепловоз».
«Мы поставили задачу украинскому производителю. Крюковский завод взялся, и два поезда, я надеюсь, будут изготовлены и переданы нам к Евро-2012. Это будет обычный классический подвижной состав, который мы сегодня видим на железных дорогах Украины, с электровозной тягой, с улучшенной комфортностью, и улучшенными решениями дизайна. Также мы аналогичную задачу поставили перед «Лугансктепловозом», к сожалению, пока что нет обратной реакции, так как завод находится в таком «перманентно не определенном» состоянии. Но я думаю, что они справятся с этой проблемой, и все-таки дизель-поезда улучшенной комфортности мы получим», - говорит М.Костюк.
В частности, с начала года ведомство освоило более 100 млн. грн. по обустройству объектов ж/д инфраструктуры в пассажирском движении: сделано 130 пасс платформ, отремонтировано 190 ж/д вокзалов. Кроме того, проведена полная модернизация 530 км колеи, другими видами ремонта охвачено еще 2230 км. Стоимость этих работ составила 3 млрд. грн.
Ева Клименко, УНИАН