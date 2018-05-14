Болельщиков к Евро-2012 в Украине ждут «ускоренные» поезда

Украина все ближе продвигается к событию, подготовка к которому затронула многие отечественные отрасли экономики — Евро-2012. Для транспортной отрасли событие является чрезвычайно важным не только потому, что на нее ляжет колоссальная нагрузка по перевозке болельщиков, туристов, но и потому, что качество подготовки к этому событию будет заделом для развития транспорта на многие годы вперед. Новые качественные дороги, современные авиатерминалы, обновленные вокзалы, инфраструктура — это все сохранится после времени «Ч» и останется для нас. Что касается железнодорожной отрасли, то для нее главным является не просто подготовка к перевозкам, а переход на новый, более качественный уровень таковых. По словам генерального директора Укрзализныци Михаила Костюка, наиболее серьезно ведомство готовится к организации ускоренного движения поездов между городами, принимающими чемпионат, ведь в этом деле нужна мобильность.

«К внедрению скоростного движения готовимся серьезно. Идет подготовка инфраструктуры, продолжаем заниматься разделением пассажирского и грузового движения на так называемом главном транспортном коридоре. У нас в плане организационной работы все получилось: построены графики движения грузовых и пассажирских поездов, мы добились того, что на этом направлении мы не теряем грузовые потоки», - говорит М.Костюк. По его словам, транзитные поезда поедут маршрутом на Ровно, а пассажирские — с западной границы на Тернополь, оттуда в Киев, потом Полтаву, откуда — разветвление до Харькова, Донецка и Днепропетровска.

«Мы поставили задачу, что не теряем на этом участке грузовые потоки и формируем на существующей инфраструктуре реальный участок для ускоренного движения пассажирских поездов. Для этого, конечно, нужен подвижной состав», - отмечает М.Костюк.

Подвижной состав будет как отечественным, так и иностранного производства.

Иностранный поставщик

На этой неделе стало известно, что проведен практически завершающий этап переговоров, и при содействии правительства к чемпионату Европы-2012 года по футболу предусматривается поставка Укрзализныце шести поездов компанией «Хюндай Корпорейшн». Еще четыре поезда могут быть закуплены до конца 2012 года.

Сейчас украинская сторона ожидает определенного улучшения условий кредита, который предоставляет Корея на закупку, и ожидается, что контракт между «Укрзализныцей» и «Хюндай Корпорейшн» будет подписан в начале декабря текущего года.

Как выяснилось, Укрзализныце пришлось прибегнуть к такой процедуре выбора поставщика данных межрегиональных поездов, так как поезда европейских компаний, которые отозвались на участие в тендере ж/д администрации, не только обошлись бы дороже, но и не были бы изготовлены в срок. Отозвались два европейских производителя — чешская Skoda и польская Pesa. Однако и тот, и другой производитель могли к Евро-2012 поставить лишь 2 поезда, что не устроило Укрзализныцю.

Как пояснил М.Костюк, при подготовке к Евро-2012 стоит главная задача — организация скоростных перевозок между городами-миллионниками и столицей Украины. «Это расстояния 550-600 км, до Донецка — 700 км. Нам желательно такие расстояния покрыть современным видом движения — дневными скоростными поездами. Мы объявили открытый тендер, в котором, как надеялись, возьмет участие много производителей, в т.ч. и европейские. На открытый тендер, к сожалению, пришло только две компании — чешская и польская, которые предложили нам до Евро-2012 две единицы подвижного состава. Для нас необходимо не менее десяти на первом этапе», - говорит он.

Кроме того, по его словам, Укрзализныця нуждается в связанном финансировании — проще говоря, кредите на закупку этих поездов к Евро-2012. «Таким образом, были проведены серьезные переговоры при содействии правительства, и нам предложили связанный кредит или кредитование экспортно-импортного агентства (Эксимбанк Кореи) на изготовление таких поездов производства Хюндай», - отметил гендиректор Укрзализныци. Средства, необходимые для закупки — 304 млн. евро.

По словам М.КОСТЮКА, представители Укрзализныци имели возможность увидеть данный подвижной состав «Хюндай» – это современные, с интересным дизайном, интерьером поезда, они будут оборудованы системами WiFi. Поезда будут иметь максимальную скорость 180 км/ч. «Поезда этого класса курсируют со скоростью более 200 км/ч, но мы сознательно на сегодня заказали поезда со скоростью 180 км/ч, так как будем использовать их на маршрутах существующей инфраструктуры», - рассказывает М.Костюк.

Что касается европейских Pesa и Skoda, то о возможности выбора Pesa говорилось давно, и польская компания вполне могла бы стать поставщиком к Евро-2012, если бы не возможность изготовить в срок лишь два поезда. Более того, с Pesa Укрзализныця уже давно сотрудничает, закупая их рельсовые автобусы. Что касается Skoda, то эта компания предложила для ЮЖД двухуровневый подвижной состав, который сегодня в Европе работает на коротких, до 100 км, расстояниях. Однако для нас такие машины — большое новшество, а поэтому, скорее всего, - неблизкая перспектива.

Как отмечает М.Костюк, ведомство разработало свои технические требования для увеличения плеча пробега таких поездов. «Я думаю, что мы будем использовать. Есть желание попробовать в условиях Украины двухуровневый подвижной состав, так как можно сформировать соответствующую культуру пассажира. Но нужно прочувствовать — насколько комфортно, насколько эффективно обслуживание этих поездов. Но для перспективы нужно, потому что действительно вместимость двухуровневого поезда вызывает интерес», - отмечает руководитель ведомства.

Отечественный производитель

К перевозкам на Евро-2012, конечно же, будут привлекать и новые поезда отечественного производства. Они будут использоваться на мобильных маршрутах для перевозки болельщиков на Евро-2012 локально от города к городу или с западной границы во Львов.

Пока что откликнулся только Крюковский вагоноремонтный завод, однако «Укрзализныця» рассчитывает и на «Лугансктепловоз».

«Мы поставили задачу украинскому производителю. Крюковский завод взялся, и два поезда, я надеюсь, будут изготовлены и переданы нам к Евро-2012. Это будет обычный классический подвижной состав, который мы сегодня видим на железных дорогах Украины, с электровозной тягой, с улучшенной комфортностью, и улучшенными решениями дизайна. Также мы аналогичную задачу поставили перед «Лугансктепловозом», к сожалению, пока что нет обратной реакции, так как завод находится в таком «перманентно не определенном» состоянии. Но я думаю, что они справятся с этой проблемой, и все-таки дизель-поезда улучшенной комфортности мы получим», - говорит М.Костюк.

По его словам, общая сумма вложений железных дорог в подготовку к Евро-2012 составила 2,562 млрд. грн. В основном средства вкладываются в инфраструктуру, потому что все работы связаны с ремонтом инфраструктуры. При этом все работы выполняются силами предприятий УЗ.

В частности, с начала года ведомство освоило более 100 млн. грн. по обустройству объектов ж/д инфраструктуры в пассажирском движении: сделано 130 пасс платформ, отремонтировано 190 ж/д вокзалов. Кроме того, проведена полная модернизация 530 км колеи, другими видами ремонта охвачено еще 2230 км. Стоимость этих работ составила 3 млрд. грн.

Ева Клименко, УНИАН