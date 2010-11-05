В Киеве открыто движение по эстакаде на Московской площади

Сегодня в Киеве введена в эксплуатацию эстакада в составе автомобильной развязки на Московской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, с запуском эстакады открыто сквозное движение на Московской площади.

На торжественной церемонии по случаю введения в эксплуатацию эстакады присутствовали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр ПОПОВ.

Введение в эксплуатацию развязки с эстакадой увеличит пропускную способность Московской площади с 9 до 12 тыс. автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в районе развязки. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района Киева и прилегающих районов, так и для транзитного транспорта. Эстакада длиной 432 метра обеспечит сквозное трехполосное движение автомобилей в каждом направлении.

Стоимость реконструкции Московской площади составляет 353,4 млн. грн., из которых стоимость строительства эстакады – 180 млн. грн. Проект финансируется из городского (95,4 млн. грн.) и государственного (258 млн. грн.) бюджетов.

По словам председателя наблюдательного совета ПАО «Мостобуд» Владимира ПРОДИВУСА, на сегодня компания освоила на строительстве эстакады 140 млн. грн.

Он отметил, что с момента возобновления бюджетного финансирования, в мае 2010 года, «Мостобуд» задействовал на строительстве эстакады около 440 человек из шести мостоотрядов.

«Непосредственно премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ была поставлена задача сдать в эксплуатацию автомобильную развязку на Московской площади до конца нынешнего года. Не нарушая технологию и качество строительства, «Мостобуд» выполняет эту задачу в срок. При стабильном финансировании мостобудовцы завершат работы к 15 декабря. Такой срок обусловлен временем, необходимым для изготовления сложных металлоконструкций предприятиями-поставщиками», – сказал В.ПРОДИВУС.

Отметим, весной 2009 года финансирование объекта было остановлено.

Также В.ПРОДИВУС уточнил, что компания завершает оборудование съездов с эстакады, развязок, пяти пешеходных переходов, мест стоянки автотранспорта, подъезда к «Макдональдсу» и благоустройство территории.

«Введение развязки в эксплуатацию в 1,5 раза увеличит ее пропускную способность и улучшит экологическую ситуацию в окрестностях. Кроме того, жители Голосеевского и прилегающих районов столицы, а также водители транзитных автомобилей будут без задержек пересекать этот проблемный транспортный узел», – сказал он.

По словам председателя набсовета «Мостобуда», на сегодня строительные работы по реконструкции Московской площади выполнены на 85%. При этом В.ПРОДИВУС добавил, что гарантия построенных компанией объектов, при соответствующей эксплуатации и обслуживании, составляет 100 лет.

Напомним, работы по реконструкции транспортной развязки на Московской площади были начаты в 2006 году согласно распоряжению КГГА. В 2006-2008 гг. была выполнена перекладка комплексно-инженерных сетей. В связи с неритмичным финансированием в 2008-2009 годах работы по реконструкции были приостановлены и возобновлены в мае 2010 года.

Как сообщал УНИАН, через транспортный узел на Московской площади ежесуточно проезжает около 120 тыс. автомобилей. Здесь пересекаются магистрали с интенсивным движением – проспект 40-летия Октября и бульвар Дружбы Народов, Черниговское и Одесское направления. Также через Московскую площадь проходит малое транспортное кольцо столицы.

В 2006 году было заявлено о планах завершить строительство развязки в 2008 году, но сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились из-за нехватки финансирования. В апреле 2009 года срок сдачи в эксплуатацию развязки был перенесен на 2010 год.

Заказчиком строительства выступает Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений в Киеве, генеральным подрядчиком строительства эстакады – публичное акционерное общество (ПАО) «Мостобуд».

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» – строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и странах СНГ.

За 65 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев–Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей также в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.