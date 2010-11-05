В столице до 2018 года планируется построить 23 станции метро

В Киеве до 2018 года планируется построить 23 станции метро.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр ПОПОВ сегодня перед пробным пуском поездов через станцию "Демеевская".

«Мы рассчитали наши планы таким образом, чтобы до 2018 года мы могли ежегодно строить приблизительно 4,5 км линий метрополитена и ввести (в эксплуатацию – УНИАН) 23 станции», - сказав А.ПОПОВ.

Он отметил, что протяженность киевского метрополитена к 2018 году увеличится на 36 км.

Панируется как продлевать существующие линии, так и построить две новые линии метрополитена.