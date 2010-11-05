Янукович: надо наращивать объемы строительства дорог

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости наращивать объемы строительства дорог в Украине.

Об этом он сказал, обращаясь к строителям эстакады на Московской площади, движение по которой открыто сегодня.

«Мы в этом году увеличили строительство дорог в два раза. Хотя 800 километров – это не много. Нужно увеличивать объемы строительства», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пояснил, что сейчас идет работа над тем, какую модель финансирования избрать для увеличения объемов строительства дорог – через введение акциза на бензин либо через транспортный сбор. Также рассматривается вариант передачи дорог в концессию.

«Мы думаем, в ближайшее время будет принято решение», - добавил он.

Президент также сообщил, что в этом году на строительство дорог в Украине потрачено 9 млрд. грн., а необходимо около 30 млрд. грн., то есть в три раза больше.

«Сегодня, когда все разрушено, есть только один путь – быстро строить», - убежден Президент.