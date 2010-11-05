ПЖД за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 0,7%

ГП «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) по итогам трех кварталов 2010 года увеличила чистую прибыль на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – с 92,98 млн. грн. до 93,6 млн. грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ПЖД за 9 месяцев 2010 года вырос на 16% – до 6 млрд. 889 млн. грн., чистый доход – до 5 млрд. 55 млн. грн.

Согласно предоставленной информации, расходы на оплату труда выросли на почти на 16% – до 1 млрд. 535 млн. грн., материальные затраты – на 26%, до 1 млрд. 356 млн. грн.

Долгосрочные обязательства ПЖД за указанный период снизились на 15% – до 2 млрд. 431 млн. грн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.

По итогам 2009 года ПЖД увеличила чистую прибыль более чем в два раза, или на 41,757 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 79,953 млн. грн.

Согласно сообщению, в 2009 году железная дорога увеличила чистый доход на 2,3%, или 152 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 6,63 млрд. грн.

В 2010 году ПЖД планирует получить чистую прибыль на уровне 2009 года.