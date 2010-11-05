ОЖД за 9 месяцев увеличила чистую прибыль почти на 40%

ГП «Одесская железная дорога» (ОЖД) по итогам трех кварталов 2010 года увеличила чистую прибыль на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – с 72,72 млн. грн. до 101,6 млн. грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ОЖД по итогам 9 месяцев т.г. вырос на 16% – до 5 млрд. 635,3 млн. грн., чистый доход – до 5 млрд. 197 млн. грн.

Согласно предоставленной информации, материальные затраты ОЖД выросли на 26% – до 1 млрд. 401 млн. грн., расходы на оплату труда – на 18,3%, до 1 млрд. 279 млн. грн.

Долгосрочные обязательства ОЖД за указанный период снизились на 11% – до 2 млрд. 576,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Эксплуатационная длина ОЖД достигает 4070 км. ОЖД обслуживает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области. В пределах Одесской железной дороги сосредоточены 9 государственных морских торговых портов, на которые в совокупности приходится около 80% грузооборота портов Украины. Таким образом, обеспечиваются внешние транспортно-экономические связи с более 70 странами мира.