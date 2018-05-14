В Киеве открыто движение по эстакаде на Московской площади

В Киеве введена в эксплуатацию эстакада в составе автомобильной развязки на Московской площади. С ее запуском открыто сквозное движение с Голосеевского проспекта в направлении бульвара Дружбы народов. Эстакада длиной 432 метра обеспечит трехполосное движение автомобилей в каждом направлении.

Красную ленту на торжественной церемонии по случаю введения в эксплуатацию эстакады перерезали Президент Украины Виктор Янукович и первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Попов.

Несмотря на сильный ветер, в районе развязки собралось немало зевак, а также почитателей Партии регионов с соответствующей символикой. Они приветствовали главу государства овациями.

Президент и его кортеж остановились перед строителями в спецодежде. «Мы в этом году увеличили строительство дорог в два раза. Хотя 800 километров – это не много. Нужно увеличивать объемы строительства», - сказал В.Янукович, обращаясь к строителям.

Он рассказал, что сейчас идет работа над тем, какую модель финансирования избрать для увеличения объемов строительства дорог – путем введения акциза на бензин, либо через транспортный сбор. Также рассматривается вариант передачи дорог в концессию.

«Мы думаем, в ближайшее время будет принято решение», - добавил он.

Президент также сообщил, что в этом году на строительство дорог в Украине потрачено 9 млрд. грн., а необходимо около 30 млрд. грн., то есть, в три раза больше.

«Сегодня, когда все разрушено, есть только один путь – быстро строить», - сказал он и спросил строителей, есть ли у них вера в собственные силы.

«Есть», - хором отрапортовали они.

На память о событии Президент унес кусочек красной ленты. "Подпишу для истории", - сказал он строителям на прощанье.

***В Голосеевском районе столицы 5 ноября состоялся пробный пуск поездов через станцию метро «Демеевская». Он проходил также в присутствии Президента. Станция будет введена в эксплуатацию 15 декабря т.г. До конца года планируется ввести в эксплуатацию станции "Голосеевская" и "Васильковская". Метро на Теремки на отрезке в 3,8 км начали строить в 2005 году. Сначала его планировали завершить в 2008-м, потом – в 2009 году. Наряду с введением в эксплуатацию новых станций «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская» на Куреневско-Красноармейской линии метро столичные метростроевцы планируют до ноября завершить подготовку и направить на экспертизу проектную документацию на строительство следующих станций метро этой линии: «Выставочный комплекс», «Ипподром», «Теремки».

Введение в эксплуатацию развязки с эстакадой увеличит пропускную способность Московской площади с 9 до 12 тыс. автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в данном районе. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района Киева и прилегающих массивов, так и для транзитного транспорта.

Стоимость реконструкции Московской площади составляет 353,4 млн. грн., из которых возведение эстакады – 180 млн. грн. Проект финансируется из городского (95,4 млн. грн.) и государственного (258 млн. грн.) бюджетов.

По словам председателя наблюдательного совета ПАО «Мостобуд», генерального подрядчика строительства эстакады Владимира Продивуса, на сегодня компания освоила на этом строительстве 140 млн. грн. Он отметил, что с момента возобновления бюджетного финансирования, в мае 2010 года, «Мостобуд» задействовал около 440 человек из шести мостоотрядов.

«Непосредственно премьер-министром Николаем Азаровым была поставлена задача - сдать в эксплуатацию автомобильную развязку на Московской площади до конца нынешнего года. Не нарушая технологию и качество строительства, «Мостобуд» выполняет эту задачу в срок. При стабильном финансировании мостобудовцы завершат работы к 15 декабря. Такой срок обусловлен временем, необходимым для изготовления сложных металлоконструкций предприятиями-поставщиками», – пояснил В.Продивус.

Он уточнил, что компания завершает оборудование съездов с эстакады, развязок, пяти пешеходных переходов, мест стоянки автотранспорта, подъезда к «Макдональдсу» и благоустройство территории.

«Введение развязки в эксплуатацию в 1,5 раза увеличит ее пропускную способность и улучшит экологическую ситуацию в окрестностях. Кроме того, жители Голосеевского и прилегающих районов столицы, а также водители транзитных автомобилей будут без задержек пересекать этот проблемный транспортный узел», – сказал он.

По словам председателя Набсовета «Мостобуда», на сегодня строительные работы по реконструкции Московской площади выполнены на 85%. Он добавил, что гарантия построенных компанией объектов, при соответствующей эксплуатации и обслуживании, составляет 100 лет.

*** Акционерное общество «Мостобуд» – строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и странах СНГ. За 65 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев–Одесса и в других регионах страны. Хорошо известна марка мостостроителей также в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии. Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.

Начальник производственно-диспетчерского отдела ПАО «Мостобуд» Николай Погасий рассказал журналистам, что движение автомобильного транспорта на эстакаде начнется 5 ноября с 17.00.

«Основная проезжая часть на 100% готова к пропуску движения», - добавил он.

На возведении сооружения мостобудовцы работали без выходных, круглосуточно.

По словам Н.Погасия, меньше, чем за 6 месяцев силами компании было смонтировано 1675 тонн металлоконструкций, уложено 4 тыс. куб. м сборного железобетона, использовано около 900 тонн арматурной стали, уложено 1450 кв. м гидроизоляции, смонтировано 1,5 км барьерных ограждений.

«Нам осталось окончить монтаж и сварку 209 тонн металлоконструкций на заезде с проспекта Науки, положить около 300 кубометров бетона и завершить работы к 15 декабря, чтобы был полный комплекс по пропуску движения на мостовом сооружении на Московской площади. Параллельно работы ведут дорожники», - сказал он.

Работы по реконструкции транспортной развязки на Московской площади были начаты в 2006 году согласно распоряжению КГГА. В 2006-2008 гг. была выполнена перекладка комплексно-инженерных сетей. В связи с неритмичным финансированием в 2008-2009 годах работы по реконструкции были приостановлены и возобновлены в мае 2010 года.

Через транспортный узел на Московской площади ежесуточно проезжает около 120 тыс. автомобилей. Здесь пересекаются магистрали с интенсивным движением – Голосеевский проспект и бульвар Дружбы народов, Черниговское и Одесское направления. Также через Московскую площадь проходит малое транспортное кольцо столицы.

Заказчиком строительства выступает Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений в Киеве, генеральным подрядчиком строительства эстакады – публичное акционерное общество (ПАО) «Мостобуд».

(УНИАН)