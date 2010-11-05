«Мостобуд»: при своевременном финансировании Подольский мостовой переход будет сдан в срок

При условии своевременного финансирования строительство Подольского мостового перехода в Киеве будет завершено в срок.

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета ПАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС.

«Недавно были ужесточены сроки сдачи объектов Подольского мостового перехода в столице. Нас спросили, готовы ли мы в первом полугодии 2012 года ввести в эксплуатацию вторую очередь мостового перехода, а в 2013-м – завершить объект полностью. Скажу откровенно, задача очень напряженная. Тем не менее, могу ответственно заверить: при высокой дисциплине финансирования, если, согласно графику, средства на строительство будут поступать с начала, а не в конце года, – мы эту задачу выполним», – сказал он.

Председатель набсовета компании сообщил, что при сохранении нынешних темпов финансирования «Мостобуд» готов в срок и даже раньше сдавать в эксплуатацию все запланированные объекты.

В.ПРОДИВУС отметил, что возможности «Мостобуда» очень большие. «Наши специалисты хотят и готовы работать. Мы можем строить быстрее и качественно. При таком подходе в короткий срок будут завершены все недострои, и население забудет о них», – заверил он.

Как сообщал УНИАН, 23 октября т.г. в Киеве была запущена в эксплуатацию первая очередь Подольского мостового перехода через Днепр. В частности, было открыто движение по Набережно-Крещатицкой эстакаде и Гаванскому мосту в оба направления.

Вторую очередь Подольского мостового перехода – от улицы Набережно-Крещатицкой до проспекта Ватутина – планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года, а полностью завершить объект – в 2013 году.

Работы по строительству Подольского мостового перехода через Днепр начались в 1993 году, однако в 1994-м были приостановлены. Возобновление работ произошло в 2003 году.

Ожидается, что после окончания строительства длина мостового перехода от улицы Межигорской до бульвара Перова составит 7,04 км, проектная пропускная способность – 60 тысяч автомобилей в сутки.

Мостовой переход рассчитан на одновременное движение автотранспорта по шести полосам и метро. Сметная стоимость объекта – 9,1 млрд. грн.

Движение по Гаванскому мосту в оба направления существенно облегчает транспортное сообщение жилых районов Оболонь, Выгуровщина, Троещина с центральной частью столицы.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» – строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и странах СНГ.

За 65 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев–Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей также в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.