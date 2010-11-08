Авиакомпания Windrose на 45% увеличила перевозки пассажиров

За 9 месяцев 2010 г. суммарный объем перевозок авиакомпании Windrose вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 45% и составил 434 тыс. пассажиров. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, в январе-сентябре т.г. компания выполнила 3 760 авиарейсов, что на 26% превысило интенсивность полетов Windrose за 9 месяцев 2009 г.

Как отмечают в компании, летом, в сезон наивысшей активности на украинском чартерном рынке, авиакомпания активизировала сотрудничество с туроператорами и существенно увеличила перевозки на основных туристических направлениях. В частности, в июле-сентябре т.г. количество пассажиров, доставленных чартерными авиарейсами компании, возросло на 66% и составило 201 тыс. человек. При этом в сентябре т.г. пассажиропоток на чартерных рейсах Windrose увеличился на 81% - до 64 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.