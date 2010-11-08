ЮЗЖД намерена привлечь кредит на 270 млн. грн. для строительства Дарницкого моста

Юго-Западная железная дорога объявила тендер по отбору банка для привлечения кредита в размере 270 млн. грн. на финансирование строительства железнодорожно-автомобильного мостового передхода через р.Днепр в Киеве (Дарницкий мост). Объявление размещено на официальном порта «Государственные закупки».

Как уточнили УНИАН в ЮЗЖД, тело кредита — 270 млн.грн., затраты ЮЗЖД по данному кредиту составят 40,5 млн.грн.

Заявки принимаются до 1 декабря, раскрытие тендерных предложений — 1 декабря в 13.30.

Кредит предоставляется в период декабрь 2010 г. - декабрь 2011 г.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в сентябре 2010 г. договорилась с «Укрэксимбанком» о кредите в 370 млн. грн. для достройки Дарницкого мостового перехода.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость составляет 9 млрд. 157 млн грн.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную – две колеи, и автомобильную – дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста – 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей – 32,71 км, длина автомобильных подходов – 15,08 км. Всего планом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений. Сметная стоимость строительства – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части.

Пропускная способность моста будет составлять 60 тыс. автомобилей и 120 пар поездов в сутки.

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра. В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

27 сентября 2010 г. в Киеве состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».