Азаров призывает Австрию более активно реализовывать дунайские инициативы

Украина призывает Австрию более активно реализовывать дунайские инициативы.

C таким заявлением премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступил сегодня на Венском экономическом форуме, на котором также присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН.

«Мы заинтересованы в развитии дунайской инициативы и, соответственно, призываем правительство Австрии более активно вместе с нами и другими придунайскими странами реализовывать эти проекты», - сказал Н.АЗАРОВ.