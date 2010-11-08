Азаров призывает Австрию более активно реализовывать дунайские инициативы

12:57, 08 ноября 2010
Транспорт/Связь
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Украина призывает Австрию более активно реализовывать дунайские инициативы.

C таким заявлением премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступил сегодня на Венском экономическом форуме, на котором также присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН.

«Мы заинтересованы в развитии дунайской инициативы и, соответственно, призываем правительство Австрии более активно вместе с нами и другими придунайскими странами реализовывать эти проекты», - сказал Н.АЗАРОВ.

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