ЮЗЖД объявила тендер на получение свыше 1 млрд. грн. кредита

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) объявила открытые торги на услуги по предоставлению кредита (финансовые услуги в части привлечения краткосрочных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств и долгосрочных кредитных ресурсов для выполнения программы капитальных инвестиций).

Объявление размещено на сайте «Государственные закупки».

Планируется привлечь краткосрочных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств на общую сумму 630,6 млн. грн. и долгосрочных кредитных ресурсов для выполнения программы капитальных инвестиций на общую сумму 442 млн. грн.

Тендер объявлен по 13 лотам. Первые шесть - долгосрочные кредиты, соответственно, 1-й - 42 млн. грн. 2-й и 3-й лоты - по 50 млн. грн., 4-6-й лоты - по 100 млн. грн.

Лоты №7-13 - краткосрочные, соответственно, с 7 по 12 лот - по 100 млн. грн. каждый, 13-й лот - 30,6 млн. грн.

Срок предоставления кредитов - декабрь 2010 г., раскрытие тендерных предложений - 2 декабря 2010 г. Краткосрочные кредиты обслуживаются по ноябрь, декабрь 2011 г., долгосрочные - по ноябрь, декабрь 2013 г.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД.

Около трети от общего объема пассажирооборота Украины обеспечивается железнодорожниками Юго-Западной железной дороги, в том числе значительная доля международных перевозок.

Железная дорога, в основном, расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей.