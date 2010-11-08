Азаров предлагает Австрии совместно построить дорогу от Львова до Чопа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает Австрии, «учитывая давние связи и необходимость их укрепления», совместно простроить дорогу от Львова до Чопа.

Такое заявление глава правительства озвучил сегодня, выступая на Венском экономическом форуме, на котором также присутствовали Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН и председатель правления Raiffeisen International Герберт СТЕПИЧ.

«Пользуясь случаем, вы говорили о тесных связях Украины и Австрии в прошлом, и чтобы активизировать их в настоящем, господин Федеральный канцлер, давайте вместе построим хорошую транспортную коммуникацию – автомобильную дорогу Чоп-Львов. Может быть, и господин Г.СТЕПИЧ (Райфайзен банк – УНИАН) примет участие», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он предложил вариант участия в строительстве дороги украинского и австрийского капитала в пропорции 50 на 50.

«Мы готовы на 50% профинансировать это дело. И у нас будет из Вены до Львова прекрасная автострада», - сказал Н.АЗАРОВ.