Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) одобрила проект Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

На очередном заседании НКРС приняла решение №497 «Об одобрении проекта Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций».

В указанном документе установлены единые таксы завершения трафика на сетях операторов фиксированной телефонной и мобильной связи.

Так, расчетная такса за доступ к сетям фиксированной телефонной связи за местное завершение соединений установлена в размере 2 коп./мин. Такса за междугородное завершение соединений, независимо от происхождения трафика (из фиксированных или мобильных сетей), - 25 коп./мин., такса за завершение соединений на сетях мобильной связи, независимо от происхождения трафика (из фиксированных или мобильных сетей), - 36 коп./мин.

Расчетная такса за доступ к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг входной международной телефонной связи не включена в данный документ, поскольку для ее определения необходимо последующее накопление информации и проведение дополнительного анализа.

По данным НКРС, эти расчетные таксы планируется ввести в действие с 1 января 2011 года и не изменять на протяжении года.

Решение НКРС в установленном законодательством порядке будет обнародовано на веб-сайте комиссии и направленно на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти.

В НКРС отметили, что принятие этого документа предоставит возможность операторам телекоммуникаций во время заключения соглашений избегать спорных вопросов относительно условий проведения взаиморасчетов.

Справка УНИАН. Проект Расчетных такс 30 сентября 2010 г. был принят за основу и размещен на сайте НКРС для общественного обсуждения.

В июне текущего года Антимонопольный комитет Украины определил ряд операторов связи как занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке интерконнекта: "Киевстар", "МТС-Украина", "Астелит", "Украинские радиосистемы", "Голден Телеком", "Интертелеком", "Телесистемы Украины" и "Укртелеком".